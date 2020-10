Quest’oggi scopriamo interessanti novità per Instagram che, come riportano i colleghi di The Verge, ben presto permetterà a tutti gli utenti di andare in live per quattro ore di fila. Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante per chi utilizza Instagram per restare in contatto con i propri amici e follower, soprattutto considerando l’attuale limite di 60 minuti.

In diretta su Instagram per 4 ore

L’azienda indica inoltre che la live, una volta terminata, sarà disponibile all’interno dell’archivio personale di ogni utente fino a 30 giorni. Questo permetterà a chi lo vuole di scaricare la live ed eventualmente pubblicarla nuovamente su un altro social network. Inoltre, IGTV è quasi pronto a dare il benvenuto alla sezione “Live Now” tramite cui è possibile trovare a colpo d’occhio gli utenti attualmente impegnati in una live.

Nuovi controlli in arrivo su Threads

Vi ricordate di Threads, l’applicazione stand-alone di Instagram che permette di restare in contatto con gli amici più stretti per condividere rapidamente storie, foto, video e tanto altro? Bene, come pubblicato su Twitter da Alessandro Paluzzi (@alex193a), sembra che il team di sviluppo stia lavorando ad un nuovo pannello “More Options” tramite cui poter mutare, riportare o bloccare un utente senza dover passare tramite Instagram.

Purtroppo nessuna delle due novità viste all’interno della news si sa quando saranno disponibili, ma a naso crediamo che le novità circa le live di Instagram arriveranno prima di quelle relative all’applicazione Threads.