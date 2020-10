ho. Mobile tenta i nuovi clienti con quest’ottima offerta a 6,99 euro

ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone), sta portando avanti una nuova iniziativa promozionale rivolta ai nuovi clienti che decidano di attivare un nuovo numero: un’offerta ricaricabile con un bundle molto ricco a soli 6,99 euro al mese.

Questa nuova offerta viene già proposta ai potenziali nuovi clienti a partire dalla settimana scorsa, precisamente dal 19 ottobre, ma è soggetta a limitazioni di disponibilità: non la si trova sul sito ufficiale dell’operatore, bensì soltanto presso i punti vendita fisici aderenti. In ogni caso, non manca un’ottima alternativa online.

Offerta ho. Mobile a 6,99 euro per i nuovi clienti

Come si legge chiaramente nel poster promozionale riportato, l’offerta che ho. Mobile ha deciso di rendere disponibile per i nuovi clienti in vista di Halloween – lo slogan “ho. una promo da urlo!” e le ragnatele sono indizi alquanto eloquenti – comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G (con la solita limitazione di velocità a 30 Mbps).

Il tutto viene proposto al costo di 6,99 euro al mese, mentre il costo di attivazione – comprensivo della nuova SIM ricaricabile: 9 euro di attivazione e 0,99 euro per la SIM – ammonta a 9,99 euro.

Quest’offerta sarà disponibile all’attivazione fino a nuova comunicazione da parte di ho. Mobile, che non ha comunicato date di scadenza.

Offerta ho. 8,99: un’ottima alternativa online

Se non avete trovato la nuova offerta nei punti vendita vicini a voi o semplicemente preferite effettuare il passaggio a ho. Mobile online, c’è un’altra ottima offerta da valutare.

Dal 19 ottobre, sul sito dell’operatore è presente ho. 8,99, un’offerta rivolta ai nuovi clienti ma anche a quelli provenienti da PosteMobile, Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom.

Come si evince dal nome, il costo mensile è di 8,99 euro, ma il bundle lo giustifica ampiamente: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB in 4G (sempre fino a 30 Mbps). Anche in questo caso il costo attivazione + SIM è di 9,99 euro. Ecco il link diretto.

Non dimenticate di dare un’occhiata alle altre offerte dell’operatore: