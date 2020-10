Si stanno facendo numerose in Rete le segnalazioni che riguardano un problema riscontrato con Google Pay, funzionalità sempre più apprezzata dagli utenti Android per la sua comodità e semplicità.

Del resto, è innegabile che il pagamento tramite NFC con Google Pay, oltre ad essere comodo e sicuro, è anche decisamente più igienico rispetto allo scorrimento di una carta di pagamento tramite un POS che difficilmente può essere pulito (aspetto non trascurabile nel momento in cui viviamo una pandemia).

Il successo di Google Pay è legato anche alla disponibilità del supporto NFC su tutti gli smartphone top di gamma e gran parte di quelli di fascia media, divenendo così uno strumento decisamente comune.

Google Pay ha qualche problema con alcuni smartphone

Di recente, tuttavia, sul Web sono apparse le prime segnalazioni secondo cui Google Pay avrebbe problemi di funzionamento su alcuni device, come Google Pixel 5 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra ma con il passare dei giorni sembra che questo problema possa essere di portata molto più vasta.

A lamentare il cattivo funzionamento del sistema di pagamento di Google vi sarebbero anche alcuni possessori della serie OnePlus 8, secondo i quali Google Pay consente loro di accedere e registrare le proprie carte ma, nel momento in cui tentano di utilizzare la funzione tocca per pagare, appare un punto esclamativo rosso e un messaggio che dice “Non ha funzionato”.

Ecco una dimostrazione pratica del problema su un Google Pixel 5:

Pare che anche altri modelli della gamma Pixel possano essere affetti da tale problematica e, purtroppo, allo stato attuale non sembrano esservi rimedi (quelli classici, come resettare il dispositivo o reinstallare l’app Google Pay non farebbero alcuna differenza per la maggior parte degli utenti colpiti).

La speranza è che si tratti di un bug che possa essere presto risolto dal team del colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento di Google Pay, app che è disponibile sul Google Play Store: