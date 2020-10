F(x)tech ritorna sul mercato con un nuovo smartphone Android realizzato in collaborazione con XDA: parliamo di F(x)tech Pro1-X, un dispositivo che di sicuro farà fatica a passare inosservato sia per la presenza di una tastiera fisica – una vera rarità ormai – sia per il software a bordo. Andiamo a scoprire caratteristiche, design e prezzo.

Caratteristiche tecniche e funzionalità di F(x)tech Pro1-X

Abbiamo iniziato a conoscere la compagnia con il suo primo smartphone, ossia F(x)tech Pro1, e a distanza di circa un anno è arrivato il momento di accogliere il “successore”. Diamo dunque il benvenuto a F(x)tech Pro1-X, il primo dispositivo ad arrivare sul mercato con LineageOS, Ubuntu Touch OS preinstallati (sono al vaglio anche altri OS).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche troviamo buone specifiche alternate da qualcosa che vi farà storcere il naso (alcune sono riprese dal modello precedente): a bordo sono presenti display AMOLED da 5,99 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2160 pixel) con bordi curvi e vetro Gorilla Glass, SoC Qualcomm Snapdragon 835 (no, non è un errore di battitura, NdR), 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna (espandibili) di tipo UFS 2.1.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore accompagnata dal flash LED e da una singola anteriore: per la precisione troviamo sensore principale Sony IMX363 da 12 MP (apertura f/1.8), sensore secondario da 5 MP (focus fisso e f/2.0) e sensore per i selfie da 8 MP (focus fisso e f/2.0). Il suo punto di forza è però la tastiera fisica QWERTY con 64 pulsanti, che include tutto ciò che vi aspettereste di trovare a bordo di un notebook e 36 scorciatoie personalizzabili per avere un rapido accesso alle varie applicazioni.

La batteria di F(x)tech Pro1-X è da 3200 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0, e il produttore promette fino a 10 ore di conversazione e 480 ore di standby. Presenti connettività 4G LTE, Wi-Fi dual band, NFC, radio FM e GPS. Completano il quadro il LED per le notifiche, il sensore di impronte laterale, doppio speaker per effetto stereo, pulsante dedicato alla fotocamera, porta per il jack da 3,5 mm e USB Type-C.

Lato software lo smartphone mette a disposizione due scelte al momento: o Android 9 con LineageOS (aggiornabile alla versione 17) oppure Ubuntu Touch OS. Con quest’ultimo Pro1-X può essere collegato a un monitor ed essere utilizzato come trackpad, tastiera e non solo.

Prezzo e uscita di F(x)tech Pro1-X

F(x)tech Pro1-X è attualmente disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, con le prime consegne previste prima di Natale 2020 e le successive per il Q1 2021. I prezzi partono da 500 dollari per la versione super early bird da 256 GB (già esaurita), ma la cifra richiesta di listino è decisamente più alta: una volta chiusa la campagna sarà infatti possibile acquistarlo a 900 dollari. Se siete interessati potete seguire questo link.