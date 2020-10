Ultimamente Amazon è in vena di regali: dopo i buoni sconto di inizio ottobre per promuovere l’uso di Amazon Music e l’app Amazon Shopping e il concorso per il compleanno, il colosso dell’e-commerce regala un altro coupon da 5 euro ad alcuni utenti selezionati. Vediamo come scoprire se siete tra i fortunati e come eventualmente utilizzarlo.

Chi può ricevere il buono sconto Amazon e come utilizzarlo

Amazon sta regalando a diversi utenti un buono sconto da 5 euro da utilizzare sul prossimo ordine di valore pari o superiore ai 25 euro. Il coupon è valido da oggi, 27 ottobre, fino al prossimo 8 novembre (niente Black Friday o Cyber Monday dunque), ma non è purtroppo disponibile per tutti i clienti. La promozione è infatti su invito e ne possono beneficiare solo i clienti Amazon che ne sono stati informati via e-mail, via notifica o attraverso la pubblicità mirata sul sito.

Il coupon è utilizzabile sulla maggior parte del catalogo Amazon, anche se come sempre c’è qualche esclusione: non può essere sfruttato per l’acquisto di libri, prodotti digitali (come ebook), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo e confezioni regalo.

Come utilizzare il buono sconto quindi? Basta digitare “REGALO5” all’interno dello spazio dedicato ai codici promozionali in fase di acquisto, magari approfittando delle tante offerte del Black Friday in anticipo di questi giorni. Se siete interessati potete verificare di essere idonei o meno all’uso del buono sconto Amazon seguendo questo link, dove troverete anche termini e condizioni completi.