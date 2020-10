Da oggi WINDTRE consente ad alcuni già clienti selezionati di attivare un’interessante promozione dedicata ad Halloween e chiamata 90 GIGA xTE o 90 GIGA xTE Special (questo è il nome usato per gli utenti che usano ancora il sistema ex brand 3).

Si tratta in entrambi i casi di un’offerta che rientra nell’ambito di WINDAY, il programma di fidelizzazione di questo operatore e che mette a disposizione 90 giga di traffico dati da usare entro 90 giorni dall’attivazione, il tutto al costo una tantum di 9,99 euro (con addebito su credito residuo per i clienti WINDTRE o con il metodo già in uso per quelli ex brand 3).

I 90 giga si vanno ad aggiungere a quelli già disponibili sull’offerta principale attivata e vengono consumati con priorità rispetto ad essi.

Ecco gli altri premi WINDAY pensati da WINDTRE per questa settimana

L’altro premio previsto per la giornata odierna è frutto della collaborazione con Cheerz e permette di ricevere gratuitamente 5 segnalibri personalizzati con le proprie foto preferite. La promozione non è cumulabile con altre in corso e termina il 9 novembre 2020.

Chi vuole usufruire di tale possibilità deve visitare la pagina dedicata o scaricare l’applicazione Cheerz sullo smartphone e seguire la procedura guidata per comporre i propri segnalibri.

Martedì gli utenti avranno la possibilità di acquistare diversi prodotti su Crazy Store a prezzo scontato rispetto a quello di listino con spedizione gratuita mentre mercoledì sarà la volta del concorso Instant Win (in palio questa settimana 5 pacchetti comprendenti ciascuno un Samsung Galaxy Book S Pro e un Samsung Galaxy TAB S7 LTE WiFi).

Giovedì gli utenti potranno partecipare a WinQuiz, iniziativa che consente di vincere fino a 3.000 euro di ricariche o sconti in fattura rispondendo correttamente a 9 domande entro un tempo limite di 10 secondi (la domenica il gioco viene riproposto con un montepremi di 2.000 euro).

Al momento non vi sono informazioni su quale iniziativa sarà pensata per gli appassionati di cinema dal venerdì alla domenica: vista la chiusura dei cinema in base all’ultimo D.P.C.M., potrebbe essere riproposta quella che prevede un film in regalo su una piattaforma streaming.

