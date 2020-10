Siete titolari di un esercizio commerciale e possedete uno smartphone Android? Se la risposta è “sì”, questa novità presentata da Visa vi permetterà di fare affari in maniera più semplice e user friendly. Infatti, la multinazionale americana ha svelato Tap to Phone, ovvero una particolare applicazione per smartphone Android in grado di trasformarli in veri e propri POS per i pagamenti contactless.

Un POS NFC sempre a portata di mano

Per iniziare a sfruttare Tap to Phone basta possedere uno dei tanti smartphone Android muniti di modulo NFC, requisito minimo fondamentale affinché l’app funzioni. L’installazione e la configurazione dell’applicazione pone il proprio smartphone Android in modalità di attesa di un pagamento: il cliente che vuole concludere un pagamento non deve fare altro che avvicinare il proprio smartphone o la carta di credito ed autorizzare il pagamento, proprio come per concludere un pagamento con un classico POS.

Tap to Phone di Visa nasce a seguito di una interessate novità nel sistema di pagamenti contactless, dove la stragrande maggioranza dei professionisti (circa il 63% secondo un sondaggio) afferma di essere interessati ad utilizzare una soluzione simile. L’app trasforma quindi il device in un POS NFC compatibile senza bisogno di un dispositivo aggiuntivo, assicurando inoltre la totale sicurezza delle transazioni grazie al chip EMV.

Top to Phone di Visa sarà disponibile nel nostro Paese entro fine anno o al massimo inizio 2021.