Da applicazione molto popolare a quasi dimenticata nel mondo mobile in alcuni casi potrebbe essere un passaggio piuttosto veloce e questo sembra essere il caso di Tapatalk.

Del resto, i tempi cambiano e pure le abitudini sul Web degli utenti mutano e così anche un’applicazione ritenuta quasi indispensabile da tanti con il passare degli anni è divenuta inutile.

Ricordiamo che stiamo parlando di un’app studiata per garantire agli utenti la possibilità di accedere in modo molto semplice a migliaia di forum sul Web, il tutto attraverso una singola applicazione ed in un’epoca in cui molti siti avevano layout mobile piuttosto limitati.

Oggi del successo di qualche anno fa è rimasto molto poco ma Tapatalk continua a mantenere una piccola base di utenti Android (forse quasi più per una questione di nostalgia).

Tapatalk rimossa dal Play Store

Ad ogni modo, nei giorni scorsi l’applicazione per i dispositivi basati su Android pare sia stata rimossa dal Google Play Store (qui trovate la pagina che fino a poco tempo fa era ad essa dedicata), sebbene l’app continui a funzionare sui device di chi l’ha installata in precedenza.

Non sarebbero più disponibili, invece, gli abbonamenti VIP, in quanto per il loro pagamento il team di sviluppatori sfruttava il sistema di fatturazione in-app dello store del colosso di Mountain View.

Purtroppo non vi sono informazioni sul motivo per il quale l’app è stata rimossa dal Google Play Store, in quanto i canali social degli sviluppatori sono da tempo inattivi ma un amministratore ha confermato di essere già al lavoro per scoprire le ragioni che hanno portato il colosso di Mountain View a rimuoverla, così da poter risolvere prontamente il problema.

Come scaricare l’app

Se desiderate scaricare Tapatalk per Android (che sia per curiosità o per riprovare l’app non cambia), potete sfruttare la pagina dedicata ad essa su APK Mirror (la trovate seguendo questo link), ove l’ultima versione disponibile è la 8.8.9 del 16 settembre 2020.