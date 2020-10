Un nuovo brevetto da poco depositato da Samsung dimostra che l’azienda punta molto sugli smartphone pieghevoli. Dopo il brevetto dello smartphone che diventa un laptop, l’ultima idea di Samsung consiste in un dispositivo pieghevole con fotocamere pop-up.

Il nuovo brevetto di Samsung Electronics è stato individuato da LetsGoDigital ed è stato approvato e pubblicato il 22 ottobre dall’OMPI (Ufficio mondiale per la proprietà intellettuale).

Samsung brevetta uno smartphone pieghevole con fotocamere pop-up

La documentazione descrive l’utilizzo di fotocamere pop-up in 4 modi diversi in uno smartphone pieghevole che assomiglia a Samsung Galaxy Z Fold2. Nel primo tipo, il modulo pop-up si trova all’interno dell’ala sinistra dello smartphone e contiene sensori per selfie e videochiamate come sugli smartphone tradizionali, mentre nei restanti tre tipi il modulo pop-up si trova all’interno dell’ala destra.

Nella seconda tipologia, il modulo pop-up è dedicato alle fotocamere posteriori in modo che il pannello posteriore del dispositivo possa essere mantenuto libero, mentre nel terzo tipo il modulo pop-up include microfoni e flash per le fotocamere posteriori e l’intera suite di sensori frontali. Infine, il quarto tipo ospita insieme sia la fotocamera posteriore che quella anteriore.

Appare improbabile che Samsung adotterà una soluzione simile sui prossimi smartphone, in quanto si prevede che nei prossimi anni si diffonderanno le fotocamere sotto il display.