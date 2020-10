Un nuovo rapporto pubblicato da Strategy Analytcs ci permette di scoprire quanto il mercato dell’Europa Occidentale sia sempre più affamato di smartphone 5G. Infatti, se gli Stati Uniti d’America e la Cina rappresentano i mercati in cui si vendono più smartphone 5G, è in Europa Occidentale che troviamo il più alto tasso di adozione.

Sempre più smartphone 5G sul mercato

Dai dati raccolti, infatti, si evince come sempre più persone apprezzano gli smartphone muniti del supporto alla connessione di quinta generazione, evidentemente anche per via del prezzo via via più economico a cui vengono proposti.

Il grafico sottostante indica come la Svizzera, con il 59%, rappresenti il primo Paese europeo con tre smartphone su cinque muniti di connettività 5G. A seguire troviamo Germania e Regno Unito con il 32%, mentre subito dopo è presente l’Italia in cui solo il 14% degli smartphone venduti è un device 5G.

Il vero boom è però atteso nel 2021, anno in cui Germania e UK faranno un balzo in avanti – si stiamo che 3 smartphone su 4 saranno 5G – mentre l’Italia salirà al 41%. “La rapida adozione degli smartphone 5G da parte dei consumatori dell’Europa occidentale rappresenta un’opportunità per i produttori“, sottolinea l’analista Ken Hyers. “Samsung e Apple stanno facendo la parte del leone, ma la concorrenza aggressiva di Vivo, OPPO, Xiaomi e di altri fornitori cinesi riordinerà le quote di mercato nel 2021.”

Da una recente analisi di Strategy Analytics abbiamo visto come il mercato europeo degli smartphone 5G sia in mano a Samsung, il che ci permette di guardare dalla giusta angolazione quanto il 5G sia sempre più importante per le aziende hi-tech.