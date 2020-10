Prende il via oggi la nuova iniziativa promozionale di Xiaomi, chiamata “Sconti da paura“, chiaramente riferita ad Halloween. Fino al primo novembre ci sarà la possibilità di ottenere sconti e di approfittare di numerose offerte speciali per risparmiare sull’acquisto di un prodotto in vendita sul Mi Store online italiano.

Sono davvero numerosi gli smartphone in promozione, senza scordare i numerosi prodotti dell’ecosistema Xiaomi che possono rappresentare ottime idee regalo per Natale. La prima iniziativa è rappresentata da un coupon da 10 euro che può essere utilizzato su tutti gli acquisti superiori ai 200 euro. Sono esclusi dall’iniziativa solamente i nuovissimi smartphone della serie Xiaomi Mi 10T. Per approfittare dello sconto dovrete semplicemente utilizzare il codice che trovate a fine articolo.

Se state cercando un nuovo smartphone domani potrete ottenere, grazie a una vendita lampo. Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 199,90 euro invece di 299,90 euro, mentre il 28 sarà la volta di Redmi 9 Pro 6-64 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro e di POCO X3 NFC 6-64 GB a 199,90 euro invece di 229,90 euro.

Vediamo invece quali sono le promozioni valide per l’iniziativa “Sconti da paura”, che ricordiamo è valida fino al primo novembre:

Redmi 9C 2-32 GB a 129,90 euro invece di 149,90 euro

a 129,90 euro invece di 149,90 euro Redmi 9C 3-64 GB a 149,90 euro invece di 169,90 euro

a 149,90 euro invece di 169,90 euro Redmi 9 3-32 GB a 129,90 euro invece di 149,90 euro

a 129,90 euro invece di 149,90 euro Redmi 9 4-64 GB a 149,90 euro invece di 149,90 euro

a 149,90 euro invece di 149,90 euro Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 179,90 euro invece di 259,90 euro

a 179,90 euro invece di 259,90 euro Redmi Note 9 4-128 GB a 189,90 euro invece di 229,90 euro

a 189,90 euro invece di 229,90 euro Redmi Note 9S 4-64 GB a 189,90 euro invece di 229,90 euro

a 189,90 euro invece di 229,90 euro Redmi Note 9S 6-128 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro

a 219,90 euro invece di 269,90 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-64 GB a 289,90 euro invece di 369,90 euro

a 289,90 euro invece di 369,90 euro Xiaomi Mi 10 Lite 6-64 GB a 299,90 euro invece di 369,90 euro

a 299,90 euro invece di 369,90 euro Xiaomi Mi 10 Lite 6-128 GB a 329,90 euro invece di 399,90 euro

a 329,90 euro invece di 399,90 euro Xiaomi Mi Electric Scooter a 299,99 euro invece di 399,99 euro

a 299,99 euro invece di 399,99 euro Xiaomi Mi Band 5 a 34,99 euro invece di 39,99 euro

a 34,99 euro invece di 39,99 euro Xiaomi Mi TV Stick a 34,99 euro invece di 39,99 euro

a 34,99 euro invece di 39,99 euro Redmi Power Bank 10.000 a 9,99 euro invece di 14,99 euro

Queste sono solo alcune delle promozioni in atto, per scoprirle tutte vi invitiamo a consultare la pagina speciale degli “Sconti da paura” sul Mi Store ufficiale, utilizzando il link sottostante. Più in basso invece il codice sconto da utilizzare pe ottenere ulteriori 10 euro di sconto su un acquisto minimo di 200 euro.

HALLOWEEN20