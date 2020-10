Con l’annuncio di Workspace, il successore di G Suite, Google ha approfittato per aggiornare anche le icone delle sue app di produttività come Gmail, Google Drive, Google Meet e Google Chat. Gli ultimi aggiornamenti di design che stanno per arrivare sugli smartphone Android riguardano le icone delle app Documenti e Fogli, ma purtroppo si tratta di un passo indietro.

Le nuove icone delle app Documenti e Fogli sono una regressione

Le nuove icone sono leggermente diverse da quelle che già rilasciate da Google. L’ombreggiatura delle icone è scomparsa, mentre la spaziatura e lo spessore dei pittogrammi di ciascuna app è cambiata, inoltre le nuove icone non sono più adattive e vengono visualizzate nella loro forma di pagina completa su uno sfondo bianco.

Le nuove icone sono state introdotte con la versione 1.20.422.01 per entrambe le applicazioni ed è possibile vederle subito scaricando i rispettivi APK da APK Mirror (Documenti, Fogli), oppure aspettare che vengano distribuiti tramite il Google Play Store. Per l’app Google Presentazioni, probabilmente è solo una questione di tempo.

Google aggiorna costantemente i suoi prodotti, specialmente le sue applicazioni, nel tentativo di renderle sempre migliori, ma non sempre ci riesce. Google sta aggiornando varie app, tra cui Google Chrome e Google Stadia.