Come anticipato lo scorso luglio, invece di un vero sequel, quest’anno Konami rilascia un’offerta semplificata per Pro Evolution Soccer che include un aggiornamento stagionale limitato a divise e rose aggiornate e qualche ritocco al motore di gioco per concentrare gli sforzi sulla versione next-gen di PES.

eFootball PES 2021 si propone quindi in formato gratuito sui dispositivi Android e iOS con tutte le caratteristiche chiave e le licenze delle versioni PC e console di eFootball PES 2021 Season Update.

PES 2021 da oggi è gratis su dispositivi mobili iOS e Android

Konami spiega che i giocatori potranno partecipare ai nuovi eventi della modalità Matchday, sfidarsi con le rose, i club e i campionati aggiornati alla stagione 2020/2021, inoltre ci saranno le novità per la modalità Momenti Gloriosi, che permette ai giocatori di eFootball PES 2021 di rivivere e ricreare i momenti più noti dei calciatori di oggi e del passato come Ronaldinho, Puyol e Deco.

Ci sarà spazio anche per le leggende del calcio come David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres, Karl Rummenigge e molti altri.

Tra i punti di forza di PES 2021 c’è la funzionalità Live Update che raccoglie le statistiche delle partite reali di tutto il mondo per implementarle nel gioco per creare un’esperienza di gioco più autentica basata sul reale stato di forma dei giocatori e sulle formazioni aggiornate delle squadre.

Come ottenere gratis PES 2021

Potete scaricare PES 2021 gratis da oggi su dispositivi mobili Android e iOS rispettivamente da Google Play Store e App Store tramite i link sottostanti.