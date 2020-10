Sono stati i ricercatori di Avast a scovare un nuovo malware per Android che, attraverso 21 applicazioni disponibili sul Play Store, ha dato vita a una nuova e indesiderata campagna pubblicitaria ben occultata.

Il malware in questione è di tipo HiddenAds ed è stato distribuito attraverso i milioni di download delle applicazioni che lo nascondono, il cui scopo principale è quello di veicolare annunci indesiderati che invogliano l’utente a scaricare un’altra app che altro non è che un adware costruito per rubare informazioni personali.

L’adware è in grado di acquisire non solo le informazioni personali ma anche la posizione dell’utente e molto altro. Va detto che una volta rimossa l’applicazione non rimangono tracce del malware, ma deve essere l’utente a capire da dove provengono gli annunci indesiderati.

Per scoprire la truffa Avast ha utilizzato apklab.io, una piattaforma già utilizzata in precedenza, incrociando i dati con le recensioni negative lasciate dagli utenti, che segnalavano la visualizzazione di annunci esterni alle app o applicazioni che nascondevano la propria icona. Le 21 applicazioni sono le seguenti:

Lista app virus per Android

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Se si trovano sul vostro smartphone sapete già che sono le responsabili delle pubblicità insistenti che visualizzate. Cancellatele immediatamente per liberarvi in maniera definitiva del problema e per evitare di compromettere la vostra sicurezza e la vostra privacy, mettendo a rischio i vostri dati personali.