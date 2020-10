La serie Samsung Galaxy S20 al gran completo è naturalmente in prima linea per ricevere il major update con Android 11 e la rinnovata One UI 3.0 e adesso un importante indizio fa pensare ad un rilascio imminente.

Una decina di giorni fa vi avevamo parlato del rilascio della prima versione beta di questo importante e atteso aggiornamento, appena quattro giorni fa vi avevamo poi riportato i miglioramenti della nuova beta.

Insomma, Samsung si sta dando un gran da fare e, sebbene allo stato attuale non sia dato sapere quando ufficialmente la serie Samsung Galaxy S20 riceverà l’update alla One UI 3.0 con base Android 11, l’emersione della certificazione da parte della Wi-Fi Alliance è senz’altro un segnale molto incoraggiante.

Samsung Galaxy S20 con Android 11 su Wi-Fi Alliance

Diverse varianti del modello base Samsung Galaxy S20 sono state avvistate nel database della Wi-Fi Alliance con a bordo Android 11 (e naturalmente la One UI 3.0). Gli avvistamenti attengono sia al modello LTE che a quello 5G e tra le varianti certificate ci sono anche quelle destinate ai mercati internazionale e USA.

Allo stato attuale, soltanto il modello standard è apparso nel database, mentre non c’è traccia di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Non che questo dato desti preoccupazione: generalmente Samsung aggiorna insieme tutta la serie Galaxy S20 e difficilmente cambierà modus operandi per un update così importante. Insomma, anche per i modelli Plus e Ultra la certificazione della Wi-Fi Alliance dovrebbe essere dietro l’angolo.

Possedete uno smartphone della serie Galaxy S20 di Samsung? Siete impazienti di toccare con mano le novità di Android 11 e della One UI 3.0? Fatecelo sapere nel box dei commenti.