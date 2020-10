Google Pay, il servizio per i pagamenti elettronici di casa Mountain View, continua a espandere il proprio ventaglio di banche compatibili. Dopo l’arrivo del supporto a Intesa Sanpaolo e il supporto a TransferWise, un po’ di mesi fa, le new entry stavolta sono parecchie e coinvolgono un mucchio di Paesi in tutto il mondo.

Google Pay supporta nuove banche in Italia

Si contano tanti nuovi istituti di credito fra quelli nuovi supportati da Google Pay, che ammontano a ben 29 in totale. Fra le banche aggiunte più di recente ne troviamo molte fra istituti di credito francesi, russi, spagnoli, inglesi, tedeschi, spagnoli, polacchi e cechi, oltre ad alcuni italiani.

Ma quel che ci coinvolge maggiormente è il fatto che da oggi il servizio di Google supporta anche le carte di credito di Banca 5, Curve OS Limited e FIDEURAM. Ora è compatibile con i loro servizi anche l’Italia, che assieme a tanti altri Paesi può contare sulla sua disponibilità per inviare denaro all’estero e tutto il resto, direttamente dall’applicazione di Google Pay.

Insomma, Google Pay si fa sempre più strada in un mondo in cui i pagamenti digitali sono ormai la norma. E vedere che Big G ci mette dell’impegno a renderla via via più fruibile è certo un bene per utenti e potenziali clienti.