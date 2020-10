Se l’obbiettivo di Xiaomi è quello di raggiungere i luoghi più settentrionali della Terra, allora possiamo dire che l’apertura del Mi Store nella citta di Murmansk rientra perfettamente all’interno di questa strategia. Situata all’interno del Circolo Polare Artico, la cittadina russa rappresenta lo store offline più estremo che l’azienda abbia mai aperto nel mondo intero, riuscendo così a garantire la sua presenza all’interno della comunità di fan del brand cinese.

Il Mi Store più estremo mai aperto

“Siamo così entusiasti e grati al nostro partner per la straordinaria opportunità di compiere questo drammatico trasferimento verso nord“, dichiara Yu Man, direttore di Xiaomi per la Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti. “La catena di negozi offline di Xiaomi in Russia ora copre 10 fusi orari e il mio cuore si riempie di felicità quando vedo sempre più Mi Fan e consumatori avvicinarsi alle innovazioni che forniamo.”

Il Mi Store è stato aperto all’interno del centro commerciale Murmansk Mall e con i suoi 80 metri quadri di superficie rappresenta il punto di riferimento per gli utenti che possono così scoprire i prodotti di Xiaomi, compresi gli smartphone di fascia alta e l’ecosistema di prodotti per la smart home.

A fine giugno l’azienda può contare su 900 Mi Store sparsi per il mondo, con l’Italia in prima fila con l’apertura odierna di un nuovo negozio nella provincia di Torino.