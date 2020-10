WINDTRE lancia la promozione 100 Giga Special Day per il ritorno all’ora solare

L’imminente ritorno all’ora solare (forse per l’ultima volta) fornisce a WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, l’occasione per lanciare una nuova promozione a tempo: 100 Giga Special Day sarà infatti disponibile soltanto da oggi al 25 ottobre prossimo.

Come probabilmente sapete già, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre si tornerà all’ora solare: alle ore 03.00 si sposteranno le lancette indietro di 60 minuti, riportandole così alle 02.00.

WINDTRE 100 Giga Special Day: info e costi

In aggiunta a quest’ora di riposo in più, alcuni già clienti WINDTRE selezionati avranno la possibilità di mettere le mani su un pacchetto dati da 100 GB ad un costo irrisorio.

In queste ore, infatti, WINDTRE ha dato il via ad una campagna tramite SMS e notifiche push dell’app ufficiale per proporre ad alcuni fortunati clienti la promozione 100 Special Day.

Quest’ultima mette a disposizione un pacchetto dati da 100 GB in 4G al costo di soli 0,99 euro. Il rovescio della medaglia è che, come il nome lascia intuire, la promozione dura soltanto un giorno: i dati rimangono a disposizione solo per 24 ore dal messaggio di conferma di avvenuta attivazione e quelli non consumati andranno persi.

Il pagamento dei 99 centesimi avviene ovviamente una tantum e la promozione si disattiva automaticamente allo scadere delle 24 ore.

WINDTRE 100 Giga Special Day sarà attivabile entro il 25 ottobre 2020, con meccanismi differenziati a seconda che la proposta sia arrivata tramite SMS o dall’app ufficiale. Nel secondo caso basta cliccare sul link apposito e seguire le istruzioni, nel primo invece bisogna rispondere al messaggio secondo le indicazioni. Ecco un esempio di messaggio in arrivo:

«Ora solare in arrivo! Puoi dormire un’ora in più e attivare 100 Giga per 24 ore a 99 centesimi di euro. Rispondi 100DAYSI entro il 25 Ottobre 2020. Disattivazione automatica dopo 24h».

Siete clienti WINDTRE? Attiverete la promozione? Ditecelo nei commenti.