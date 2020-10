La componente fotografica è sempre più vista come una delle caratteristiche a cui gli utenti fanno caso prima dell’acquisto di un nuovo smartphone, cosa che porta i vari OEM ad investire energie e tempo non solo per offrire la migliore esperienza fotografica possibile, ma anche per sviluppare applicazioni in grado di garantire grande usabilità anche per gli utenti che non sono pratici della fotografia e dei comandi manuali.

Novità aggiornamento Motorola Moto Camera 3

Con questo spirito Motorola annuncia l’arrivo dell’applicazione Moto Camera 3.0, un passo in avanti piuttosto marcato rispetto alla precedente versione dell’app. L’azienda sottolinea come il team di sviluppo abbia riscritto l’applicazione da zero apportando un gran numero di cambiamenti visivi e sotto il cofano.

L’interfaccia di Moto Camera 3 è realizzata per funzionare su dispositivi di forme e dimensioni varie, compresi gli smartphone a conchiglia. I controlli come ad esempio l’otturatore e il flash sono stati riposizionati, mentre la porzione superiore mostra i suggerimenti dell’IA per scattare foto di qualità in base all’ambiente in cui ci si trova o al soggetto che si sta inquadrando.

Le varie modalità di scatto sono state inoltre riposizionate nella porzione inferiore della UI, adesso più facili da raggiungere e gestire, e anche l’icona stessa è stata rinnovata per sottolineare un cambio di passo importante con il passato.

Come aggiornare Motorola Moto Camera

L’applicazione Moto Camera 3 di Motorola sarà installata di default all’interno di tutti i nuovi dispositivi presentati in futuro, a partire da Motorola Moto RAZR 5G. L’applicazione è attualmente disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante, ma non ci sono indicazioni circa il supporto agli smartphone rilasciati in passato.