Huawei AppGallery si arricchisce di una nuova app perfetta per chi non riesce a fare a meno delle previsioni del tempo: sugli smartphone e sui tablet con Huawei Mobile Services arriva l’app iLMeteo.it, che debutta sulla piattaforma con una funzione in esclusiva. Andiamo a scoprire di che si tratta.

AppGallery accoglie l’app iLMeteo.it con una funzione esclusiva

iLMeteo.it è l’app per le previsioni meteorologiche più scaricata in Italia (sia su Google Play Store sia su App Store) ed è ora disponibile anche su Huawei AppGallery con una funzionalità esclusiva, che consente agli utenti di monitorare costantemente la qualità dell’aria della propria città e della propria zona. Oltre alle “consuete” previsioni, complete di probabilità di sole, pioggia o altre intemperie, e alle temperature minime e massime, gli utenti Huawei possono ora tenere sotto controllo la quantità di polveri sottili: queste restituiranno un giudizio da “Ottima” a “Pessima”, associato a un colore (dall’azzurro al rosso).

Soddisfatto Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG: “Siamo felici che iLMeteo.it abbia scelto di lanciare in anteprima la feature di monitoraggio della qualità dell’aria per gli utenti Huawei. L’essere riconosciuti come un partner attendibile dimostra ancora una volta che il nostro impegno nell’offrire un’esperienza utente sempre più completa è premiante. Annoverare tra i nostri partner iLMeteo.it aggiunge ancora più valore al nostro ecosistema e completa la nostra offerta di applicazioni di utilizzo quotidiano”.

Huawei AppGallery continua dunque la sua costante crescita: attualmente sono oltre 96.000 le app integrate con HMS Core, con oltre 490 milioni di utenti attivi a livello globale e 261 miliardi di download di app tra gennaio e agosto 2020. Potete scaricare l’app iLMeteo.it da Huawei AppGallery seguendo il link qui in basso o utilizzando Huawei Petal Search a bordo del vostro smartphone Android.