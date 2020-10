Google sta testando una nuova funzionalità che visualizza annunci pubblicitari sulla pagina principale di Google Chrome che dovrebbero essere basati sull’attività di navigazione dell’utente. La novità è in fase di test sull’ultima versione Canary di Google Chrome su Windows.

Il browser Chrome attualmente mostra la barra di ricerca di Google e le scorciatoie per estensioni e siti web nella pagina principale, ma questa novità aggiunge degli annunci proprio sotto le scorciatoie, oltre a servizi di streaming e altri contenuti basati sull’attività di navigazione.

Come attivare i nuovi annunci di shopping in Google Chrome

La funzionalità non è abilitata per impostazione predefinita, tuttavia è possibile vedere un’anteprima abilitando un paio di flag in Google Chrome Canary. Ecco la procedura da seguire:

Scaricate Chrome Canary qui

Avviate Canary e nella barra degli indirizzi digitate chrome://flags per aprire la pagine dei flag

Cercate i seguenti flag: NTP Modules e NTP Shopping Tasks Module

tramite i relativi menu a tendina abilitate i moduli NTP e selezionate Enabled – Fake data per il modulo Shopping Task

Riavviate il browser per applicare le modifiche

Aprendo una nuova scheda di Chrome dovrebbero apparire un paio di annunci per lo shopping relativo a delle sedie che possono essere ulteriormente espansi nella ricerca Google, tuttavia è possibile eliminare l’intera scheda pubblicitaria cliccando sull’angolo in alto a destra.

Google potrebbe quindi includere annunci e nuovi contenuti nello spazio attualmente libero nella nuova scheda di Chrome, ma trattandosi di funzionalità sperimentali, non è possibile sapere se o quando arriveranno effettivamente nella versione stabile.

