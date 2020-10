WINDTRE vuole nuovi clienti con la Go 70 Fire+: minuti, SMS e 70 GB a 6,99 euro

WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, si mette a caccia di nuovi clienti provando a strapparli alla concorrenza con l’offerta operator attack Go 70 Fire Plus, che mette a disposizione un bundle particolarmente ricco di contenuti, soprattutto in relazione al prezzo del rinnovo mensile.

L’offerta non è diversa, in termini di meccanismo, da quella che vi avevamo presentato quasi un mese fa – anche questa è di tipo local –, tuttavia è ancora più completa e interessante.

WINDTRE Go 70 Fire Plus: chi può attivarla e dove

La WINDTRE Go 70 Fire Plus, in poche parole, è un’offerta operator attack locale. Questo vuol dire che non solo, come per tutte le offerte di questa tipologia, ha degli operatori target e soltanto i clienti da essi provenienti possono attivarla, ma anche che la sua disponibilità è soggetta a limitazioni geografiche.

In particolare, per quanto riguarda la prima limitazione, rientrano nel target di attivazione dell’offerta tutti i nuovi clienti WINDTRE che effettuino il passaggio provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Passando alle limitazioni geografiche, il sito ufficiale dell’operatore segnala espressamente che l’offerta è attivabile solo nei punti vendita delle province di Milano, Roma, Bologna, Caserta, Monza-Brianza, Novara, Palermo, Rimini, Teramo, Torino, Venezia, Alessandria, Padova, Trieste, Prato, Bari, Trapani, Latina e Pistoia.

Come si evince dallo screenshot, inoltre, l’offerta dovrebbe essere disponibile solo fino al 28 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe dell’ultimo minuto.

Info, costi e attivazione dell’offerta

Fatte queste doverose premesse, andiamo al sodo e vediamo che cosa propone l’offerta e a quali condizioni economiche.

WINDTRE Go 70 Fire Plus mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 70 GB al mese in 4G. Il tutto al costo mensile di 6,99 euro con addebito su credito residuo. L’operatore prevede inoltre una promozione che azzera i costi di attivazione e per la nuova SIM WINDTRE.

Inclusi nel costo dell’offerta ci sono anche i servizi di Hotspot e Ti ho cercato.

Per maggiori dettagli e per individuare il negozio più vicino dove attivare l’offerta, ecco il link alla pagina ufficiale:

WINDTRE Go 70 Fire Plus