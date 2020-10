Il team di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e, dopo il rilascio la scorsa settimana delle due versioni a distanza di poche ore, arriva una nuova Beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della release 2.20.203.3.

Le novità della versione 2.20.203.3

Questa release ci conferma che il team di WhatsApp sta lavorando da qualche mese a una nuova funzionalità che consente agli utenti di partecipare velocemente alle chiamate in una determinata situazione: in pratica, nel caso in cui qualcuno tra i propri contatti dovesse invitare a partecipare a una chiamata di gruppo e non si dovesse essere in grado di partecipare in quel momento, sarà possibile unirsi alla prossima apertura di WhatsApp (ovviamente a condizione che la chiamata non sia stata già chiusa).

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Stando a quanto è possibile apprendere da questa nuova release, il team di WhatsApp sta anche lavorando a dei miglioramenti per Fingerprint Lock, la funzionalità che permette di proteggere WhatsApp con l’impronta digitale. Inoltre gli sviluppatori si stanno preoccupando anche di migliorare le funzionalità per i dispositivi che non hanno un sensore di impronte digitali (e che quindi non possono usare Fingerprint Lock) e sfruttano un sistema di riconoscimento facciale.

Fingerprint lock diventerà Biometric lock, in quanto supporterà diversi modi per autenticare l’identità dell’utente, il riconoscimento facciale sarà supportato (a condizione che lo smartphone abbia un sensore adeguato) e sarà possibile usare qualsiasi altro identificatore univoco se l’impronta digitale o il riconoscimento facciale dovessero fallire.

Anche questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo ed al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (ma prima è necessario aderire al programma di test) o da APK Mirror seguendo questo link.