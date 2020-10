Prima di acquistare uno smartphone si è normalmente portati a valutare caratteristiche come il display, la fotocamera e il design. Fra questi, però, c’è un aspetto che non va sottovalutato: il suono. La suoneria, così come i toni per le notifiche, rappresentano il modo in cui ogni utente esprime se stesso e, secondo un rapporto Samsung, circa il 50% degli utenti con smartphone Galaxy utilizzano suonerie personalizzate.

Tracce audio di qualità elevata

La One UI, l’interfaccia Android di Samsung che trova posto all’interno di tutti gli smartphone e tablet del colosso sudcoreano, permette agli utenti su Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy S20 Fan Edition, di scegliere 10 suonerie realizzate da musicisti jazz e di musica classica di altissimo livello.

Il team di sviluppo di Samsung ha curato ogni aspetto audio per offrire agli utenti suonerie provenienti da ogni angolo del mondo, con ritmi e tonalità presentati per la prima volta con la serie Samsung Galaxy S20 e appartenenti a quattro temi: Galaxy, Retro, Fun e Calm. Per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung ha aggiunto 5 brani jazz originali e 5 brani di musica classica. I primi sono stati registrati in America da un gruppo di musicisti pluripremiati, mentre i secondi sono stati registrati in Sud Corea da un gruppo di musicisti di conservatorio.

Le nuove traccie audio sono disponibili sui dispositivi muniti della One UI 2.5, mentre i quattro temi (Galaxy, Retro, Fun e Calm) su tutti i dispositivi con la One UI 2.1 o superiore.