All’interno della nostra recensione Samsung Galaxy S20 Fan Edition abbiamo definito l’ultimo smartphone di Samsung come “l’S20 che tutti aspettavamo“, ed effettivamente siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità e dalle caratteristiche dello smartphone.

Novità aggiornamento G78XXU1ATJ5 Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Come abbiamo visto qualche giorno fa, però, diversi utenti non sono per niente soddisfatti delle prestazioni del touchscreen di Samsung Galaxy S20 Fan Edition che, in alcuni casi, sembra restituire input errati al tocco – il sample presente in redazione non presenta questo problema.

In queste ore l’azienda ha iniziato il rollout dell’aggiornamento G78XXU1ATJ5 da 173 MB per Samsung Galaxy S20 Fan Edition che, come scrivono i colleghi di GalaxyClub, fa riferimento ad un miglioramento delle prestazioni e delle funzioni generali.

Alcuni utenti, dopo aver installato l’update, hanno dichiarato miglioramenti per quanto riguarda il touchscreen, ma che sporadicamente continuano ad incappare negli stessi problemi che avevano già denunciato anche sul forum della community ufficiale.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition

L’aggiornamento G78XXU1ATJ5 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition è attualmente in propagazione in Olanda e dovrebbe presto arrivare anche nel nostro Paese. Se non volete attendere la notifica circa la disponibilità dell’update, potete richiederlo manualmente (sempre se disponibile) tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.