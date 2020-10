Google Duplex, come sappiamo, è in grado di bloccare automaticamente i numeri spam o i call center evitando così di disturbare gli utenti con telefonate indesiderate, e adesso anche alcuni device Samsung stanno ricevendo la stessa feature a partire dagli smartphone della serie Samsung Galaxy Note 20.

Mai più chiamate indesiderate sul telefono

Come viene riportato da The Next Web, infatti, il colosso sudcoreano, in partnership con Hiya che si occupa di riconoscere e bloccare le chiamate spam in arrivo, sta estendendo questa funzionalità a tutti i dispositivi che montano la One UI 2.5.

Al momento la funzione è automaticamente attivata su tutti i dispositivi della serie Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Z Fold2 5G, gli unici arrivati con la One UI 2.5 pre-installata, ma altri dispositivi come ad esempio Samsung Galaxy S20 – aggiornato alla One UI 2.5 questa estate -, Samsung Galaxy Note 10 e altri, riceveranno un apposito aggiornamento software che includerà anche la funzione di blocco delle chiamate spam.

La compagnia dovrebbe inoltre supportare anche altri smartphone Galaxy di fascia medio alta, come ad esempio Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A51. Gli utenti che dispongono di dispositivi già aggiornati alla One UI 2.5 non devono fare assolutamente nulla per attivare la funzione di controllo delle chiamate: il servizio offerto da Hiya è direttamente integrato nell’applicazione Telefono di Samsung e disponibile all’interno delle impostazioni.