Di giorno in giorno aumentano le certezze sulla dotazione tecnica di OnePlus Nord N10 5G, atteso secondo rappresentante della nuova serie di fascia media del produttore cinese chiamato a ripetere il successo di critica e di pubblico del primo OnePlus Nord.

In questo periodo la situazione in casa OnePlus è di gran fermento: da una parte il modello 8T ha appena debuttato andando a posizionarsi un gradino sotto ai flagship del brand; dall’altra c’è attesa per le novità nella fascia media, quella che potrebbe permettere al produttore di fare grandi numeri.

A tal proposito, giusto ieri abbiamo visto le ultime informazioni emerse sulle colorazioni e sul comparto fotografico del futuro OnePlus Nord N10 5G.

OnePlus Nord N10 5G: conferme sulla scheda tecnica (quasi) completa

La fonte di queste nuove conferme sulla scheda tecnica di OnePlus Nord N10 5G è l’affidabile OnLeaks, al secolo Steve Hemmerstoffer, lo stesso che un paio di settimane fa aveva preannunciato l’arrivo di una coppia di nuovi modelli entro la fine del mese di ottobre, facendoci cerchiare in rosso la data del 26 ottobre 2020.

Ebbene adesso, a pochi giorni dalla presunta data di presentazione, abbiamo un riepilogo abbastanza dettagliato della scheda tecnica del device. Secondo OnLeaks, OnePlus Nord N10 5G sarà dotato di:

Display da 6,49″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 690 5G

6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP (presumibilmente per macro e dati di profondità)

batteria da 4.300 mAh

Altro: connettività 5G, porta USB-C e porta jack audio da 3,5 mm

Qualche dettaglio ancora manca all’appello, ma già si prefigura un medio di gamma molto interessante.

Vi piacerebbe un OnePlus fatto così? Quanto sareste disposti a pagarlo? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

