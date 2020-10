Presentati ufficialmente all’IFA 2020 di Berlino, HONOR Watch GS Pro e HONOR Watch ES sono gli indossabili più recenti del brand cinese, caratterizzati come sempre da un ottimo rapporto prezzo prestazioni.

Entrambi sono in vendita in Italia su vari store online, ma oggi vogliamo segnalarvi due interessanti opportunità di risparmio per portarli a casa tramite Amazon e il rivenditore v-mall. In entrambi i casi potete godere di una accoppiata di sconti e farli vostri a prezzi davvero molto vantaggiosi. Vediamo nel dettaglio le due offerte.

HONOR Watch GS Pro

È dichiaratamente uno smartwatch sportivo questo HONOR Watch GS Pro, proposto nella versione nera che ben si adatta a qualsiasi occasione, senza sfigurare anche in occasioni formali. Per gli appassionati di attività sportive, outdoor oppure indoor, c’è la possibilità di monitorare 85 diverse tipologie di attività sportive, con 15 modalità di allenamento professionali.

Oltre al monitoraggio dell’attività cardiaca, con la possibilità di ricevere una notifica nel caso di una frequenza cardiaca insolita, lo smartwatch offre la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, per ricordare agli utenti di prendersi cura del proprio corpo. Non manca il rilevamento del livello di stress, con annessi esercizi respiratori per mantenerlo a livelli accettabili. La batteria garantisce fino a 25 giorni di autonomia, dato che ovviamente può variare in base al tipo di utilizzo.

E grazie al GPS è possibile tracciare il percorso seguito, con la funzione di ritorno nel caso abbiate seguito un nuovo sentiero e abbiate perso la bussola. Non mancano le notifiche e le funzioni intelligenti, che completano una dotazione da primo della classe, nonostante l’ottimo prezzo.

Prezzo che diventa ancora migliore abbinando due promozioni che vi faranno risparmiare ben 60 euro sul prezzo di acquisto. Visitando il link sottostante potete sfruttare un coupon da 50 euro (basta spuntare l’apposita casella) e inserendo il codice HONORGSPRO prima di procedere al pagamento potrete risparmiare altri 10 euro sul prezzo di acquisto.

HONOR Watch ES

Se invece siete indecisi tra uno smartwatch e una smartband, HONOR Watch ES è sicuramente quello che fa al caso vostro, visto che integra le dimensioni di uno smartwatch nel fattore di forma di una smartband. Schermo rettangolare particolarmente stretto e allungato, per un ingombro ridotto al polso e un look davvero insolito.

Lo schermo da 1,64 pollici, le 95 modalità di allenamento, le 12 lezioni animate e i 44 esercizi, anch’essi animati. sono indubbiamente i punti di forza di questo prodotto, che offre un’autonomia di almeno dieci giorni ed è in grado di tracciare il ciclo mestruale.

HONOR Watch ES dispone di un rilevatore del battito cardiaco, anche in questo caso capace di inviare prontamente una notifica nel caso in cui venga rilevata una frequenza cardiaca anomala. Non manca la misurazione della saturazione SpO2, ovvero del livello di ossigeno nel sangue, così come il rilevamento del livello di stress, con una serie di esercizi respiratori per aiutare a ridurlo.

L’unica assenza degna di nota è relativa al GPS, ma è possibile utilizzare quello dello smartphone per tenere sotto controllo i propri spostamenti e gli allenamenti. Potete acquistare HONOR Watch ES su Amazon, presso lo store v-mall, al prezzo indicato applicando il coupon da 10 euro (basta selezionare l’apposita casella) e inserire il codice HONORES prima del pagamento, per ottenere il doppio sconto rispetto al prezzo di listino di 99 euro.

