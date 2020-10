Nel 2016 Android permetteva agli sviluppatori di utilizzare un particolare set di API che abilitavano le scorciatoie rapide tramite l’icona dell’app, una funzione che avrete sicuramente utilizzato già innumerevoli volte su alcune applicazioni di Google (Google Maps, Play Store, Google Chrome, Google Foto, eccetera) e anche su applicazioni proprietarie dei vari OEM.

La feature arriva ad 1 anno di distanza

Fra queste troviamo Instagram, impegnata ad abilitare questa feature già dal 2019 ma che solo nelle ultime ore sembra avere avviato il rollout generale delle scorciatoie rapide tramite l’icona. Infatti, tenendo premuta l’icona dell’app, ecco apparire un piccolo pannello pop up tramite cui scegliere alcune funzioni rapide, fra cui:

avviare la fotocamera;

creare un nuovo post;

controllare le attività;

aprire la schermata Direct.

Come sottolinea Android Police, sembra che sempre più utenti stiano dichiarando che la funzione è finalmente disponibile sui propri smartphone, per alcuni senza necessità di scaricare un nuovo aggiornamento. Questo ci porta a credere che si tratti di un semplice aggiornamento lato server, magari innescato alla riapertura dell’applicazione. Infine, Instagram ha colto l’occasione per aggiornare il layout dell’archivio delle Storie, adesso suddiviso in tre sezioni.

Se non doveste disporre ancora del supporto alla scorciatoie rapide tramite l’icona di Instagram, mi consigliamo di controllare la presenza di un update tramite il badge sottostante del Play Store, oppure di chiudere e riavviare l’app.

