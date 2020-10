Durante l’evento di oggi Huawei ha presentato diversi prodotti, come Huawei Mate 40 Pro e Pro+, Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II e le cuffie FreeBuds Studio, ma ha anche mostrato qualche accessorio interessante: tra questi troviamo il pennino Huawei M-Pen 2, i caricabatterie Huawei SuperCharge 50W Wireless Car Charger e Huawei SuperCharge 66W Car Charger, Huawei 12000 SuperCharge 66W Power Bank e la particolare cover Ring Light Case.

Huawei M-Pen 2

Partiamo da Huawei M-Pen 2, un nuovo pennino (o stylus se preferite) con supporto a 4096 livelli di pressione e sensibile all’inclinazione. Risulta compatibile con le gamme di prodotti Huawei Mate 40, Huawei Mate 30 e Huawei MatePad Pro con almeno EMUI 11 e assicura un’autonomia di circa 40 giorni con uso normale o 10 ore di utilizzo continuativo per scrittura e disegno.

La ricarica del pennino è wireless e bastano 5 minuti per ottenere 2 ore di autonomia. Huawei M-Pen sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 99 euro.

Caricabatterie e power bank

Tra i nuovi accessori Huawei troviamo due caricabatterie ultra rapidi e un altrettanto rapido power bank per i neo arrivati Huawei Mate 40 (ma non solo): parliamo di Huawei SuperCharge 50W Wireless Car Charger, SuperCharge 66W Car Charger e 12000 SuperCharge 66W Power Bank. Il primo include un pratico supporto per mantenere lo smartphone utilizzabile in auto (per la navigazione e poco altro, mi raccomando), mentre il secondo si collega via cavo e raggiunge velocità di ricarica superiori.

Il produttore cinese ha poi svelato un nuovo power bank da 12.000 mAh che promette una ricarica particolarmente rapida, fino ai 66 W supportati da Huawei Mate 40 Pro. Per questi tre prodotti non sono ancora stati comunicati i prezzi di vendita.

Ring Light Case

Chiudiamo con gli accessori con Huawei Ring Light Case, una particolare cover per Huawei Mate 40 Pro che si ricarica a contatto con lo smartphone. Perché ha bisogno di ricaricarsi? Perché include un anello retrattile con luce flash LED per i selfie, in modo che gli scatti siano sufficientemente luminosi in qualsiasi situazione.

Il Ring Light Case per Huawei Mate 40 Pro sarà in vendita nelle colorazioni nero, bianco e argento al prezzo consigliato di 69 euro.

