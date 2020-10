Google Chrome sta mettendo in atto delle strategie via via più stringenti per bloccare l’invio di notifiche abusive da parte di alcuni siti. Vi sarà certamente capitato di cliccare un link, entrare all’interno di una pagina web, ed iniziare ad essere inondati da una quantità incredibili di notifiche che quasi non vi permettono di navigare il sito.

Lotta senza quartiere alle notifiche abusive

Ebbene, come annuncia l’azienda, con Google Chrome 86 i siti che sono riconosciuti come fonte di notifiche intrusive, potenzialmente veicolo di malware o che si travestono da notifiche di sistema, vengono automaticamente silenziate proprio come i siti web che invece cercano di far credere agli utenti di attivare le notifiche mimando il banner di Google Chrome.

La nuova feature presentata da Google rafforza una serie di misure simili che il colosso di Mountain View aveva già lanciato in passato con le versioni 80 e 84 di Google Chrome.

Ecco gli add-on per queste app Google

Passando invece a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, le tre applicazioni di produttività di Big G vedono l’arrivo di una feature piuttosto attesa: il supporto agli add-on.

La funzione è del tutto simile agli add-on disponibili ad esempio per Google Calendario, Keep e Task, e permette agli utenti di aggiungere rapidamente alcuni add-on tra cui Google Traduttore.

Infatti, una volta attivato dal pannello laterale, basta selezionare una porzione di testo per vederlo automaticamente tradotto nella lingua desiderata.

Il rollout degli add-on è partito il 21 ottobre 2020 e sarà disponibile nelle prossime settimane per gli account Essential, Business, Enterprise, Education e per gli account Google personali.

Notifiche di invito e non solo su Stadia

Se siete fan di Google Stadia e utilizzate molto il nuovo servizio di Google per giocare, sarete sicuramente lieti di scoprire che l’applicazione Android presenta finalmente la voce Notifiche all’interno delle impostazioni.

All’interno sono presenti ulteriori voci da attivare come ad esempio le notifiche per le richieste di amicizia oppure gli inviti per giocare con i propri amici. Queste, attivate di default, sono accompagnate anche dalla voce (disattivata di default) per ricevere notifiche circa i giochi disponibili con Stadia Pro.

Le notifiche in arrivo, semplici e per nulla invasive, permettono all’utente di entrare rapidamente all’interno di una sessione di gioco oppure di rifiutare l’invito tramite un’apposita UI.

L’arrivo del supporto alle notifiche è legato alla versione 2.39 di Google Stadia disponibile al badge del Play Store sottostante.