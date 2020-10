Il team di Google Assistant è costantemente impegnato a migliorare questo prodotto, vero centro dell’ecosistema del colosso di Mountain View e tra le feature in arrivo pare ve ne sia anche una che si “ispira” ad una funzionalità lanciata di recente da Amazon per Alexa.

Ci riferiamo a Pay for Gas, un servizio lanciato da Amazon negli Stati Uniti e che consente agli utenti di chiedere ad Alexa di gestire i pagamenti del carburante in oltre 11.000 stazioni di servizio supportate: in pratica, una volta arrivati nella stazione di servizio, gli utenti devono avvicinarsi alla pompa di rifornimento, dire all’assistente di pagare la benzina e seguire le istruzioni per attivare la pompa.

Google Assistant e la nuova feature presa da Amazon Alexa

Ebbene, analizzando il codice della versione 11.33.5.29 di App Google, lo staff di XDA Developers ha scovato dei riferimenti che confermano che anche il colosso di Mountain View ha in progetto di introdurre una feature di questo tipo.

In particolare, in tale release dell’applicazione è stata trovata la nuova stringa chiamata “aa_pay_for_gas_query.” e che indica uno di quei comandi che Google Assistant è in grado di riconoscere, così come molti altri (per esempio quello in virtù del quale inizia a riprodurre dei suoni rilassanti).

Pare che questa funzionalità potrà essere sfruttata anche in un altro modo, ossia attraverso il widget At A Glance nella schermata principale: quando l’utente arriverà in una stazione di servizio, il widget si aggiornerà per indicare il nome della stazione e, toccandolo, si avvierà il metodo di pagamento (probabilmente attraverso l’app Google Pay).

Purtroppo allo stato attuale non vi sono ulteriori dettagli su tale feature e non sappiamo se e quando il colosso di Mountain View la metterà effettivamente a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare la nuova versione di App Google dal Play Store attraverso il seguente badge: