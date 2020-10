TIM lancia in questi giorni una nuova iniziativa legata a Immuni, l’applicazione sviluppata dal governo italiano per il tracciamento dei contatti, al fine di contenere la diffusione dei contagi da coronavirus.

L’operatore ha pubblicato una nota sul proprio sito web, ripresa anche da una campagna SMS diretta ai propri clienti, nel quale comunica la possibilità di utilizzare Immuni senza consumare traffico Internet. La novità non riguarda solamente quegli utenti che dispongono di un piano dati ma qualsiasi utente.

Anche chi ha una linea “solo voce”, o comunque con traffico a consumo, potrà accedere a Immuni senza che gli venga addebitato alcun costo. L’unico requisito è quello di avere un credito residuo sulla propria SIM superiore a zero. Nel caso di SIM in abbonamento invece l’utente non si vedrà addebitare alcun costo legato all’uso dell’app in questione.

Questo il testo del messaggio inviato da TIM agli utenti, mentre a questo indirizzo potete trovare il comunicato ufficiale:

“TIM è vicina a te e alle famiglie nella battaglia al Coronavirus. Con TIM utilizzi l’app Immuni senza consumare i Giga della tua offerta dati. Per info on.tim.it/immuni“

Se non lo avete ancora fatto, ricordate di scaricare l’app Immuni dal Play Store utilizzando il badge sottostante, ricordando di attivare il Bluetooth per consentire il tracciamento, ovviamente anonimo, dei contatti.