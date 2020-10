In questa occasione è proprio il caso di dirlo: essere clienti TIM ha i suoi vantaggi, altroché. Alcuni clienti dell’operatore mobile numero 1 in Italia, hanno notato la presenza di una nuova offerta a livello della sezione “Offerte per te” all’interno dell’applicazione MyTIM.

TIM offre giga illimitati per 30 giorni

Essa, etichettata come “Giga illimitati in regalo x te“, permette ad alcuni clienti TIM di ottenere giga illimitati una tantum. Infatti, dopo aver fatto richiesta di attivazione dell’offerta – attenzione: la richiesta verrà evasa automaticamente entro 48 ore -, i fortunati clienti che hanno trovato il banner sopracitato potranno sfruttare la navigazione illimitata con velocità in download fino a 150 Mbit/s e upload fino a 75 Mbit/s per 30 giorni a partire dall’attivazione.

L’offerta TIM è completamente gratuita e verrà automaticamente disattivata allo scadere dei 30 giorni di promozione, senza che l’utente debba fare qualcosa. Ci teniamo però a precisare che per attivare la promozione, nel caso in cui doveste fare parte dei fortunati clienti, è necessario avere credito residuo sulla SIM.

Infine, come viene sottolineato dall’operatore, l’offerta prevede la visione di contenuti video su smartphone in qualità SD (standard), anche in presenza di altre offerte a meno che esse non abilitino la fruizione di video a qualità HD.

Se siete clienti TIM scaricate quindi l’applicazione mobile MyTIM dal badge del Play Store sottostante e controllate la sezione “Offerte per te”.