Niantic ha lanciato ufficialmente un paio di novità per il suo popolare gioco Pokémon Go. La prima riguarda la mappatura AR dei PokéStop anticipata a maggio che ora è finalmente disponibile, mentre la seconda riguarda la possibilità di far indossare la mascherina al proprio avatar.

Pokémon Go lancia la attività di mappatura AR

Niantic ha annunciato che stava lavorando a una funzione di PokéStop Scan a maggio nel tentativo di migliorare gli effetti di realtà aumentata di Pokémon Go.

Da ieri i giocatori di Pokémon Go possono notare un nuovo tag su alcuni PokéStop, in quanto Niantic ha lanciato ufficialmente le attività di mappatura AR per i formatori di livello 20 e superiore. Quando faranno girare un PokéStop contrassegnato con il tag “Mappatura AR”, riceveranno un’attività di ricerca sul campo che richiederà loro di aprire la schermata di scansione AR ed esplorare l’area.

Lo sviluppatore sottolinea che le scansioni richiedono di mantenere il PokéStop al centro dell’inquadratura dai 20 ai 30 secondi e incoraggia gli utenti a camminare a 360 gradi intorno al luogo, pandemia permettendo. Gli account Niantic Kids non avranno ancora accesso alla funzione, tuttavia i genitori avranno la possibilità di attivarla in futuro.

Mascherina gratis per gli avatar di Pokémon Go

Niantic ha aggiunto al gioco anche una mascherina gratuita in stile medico per riflettere l’attuale situazione pandemica. Anche i personaggi di Pokémon GO si adattano al mondo reale, visto che ora dobbiamo indossare la mascherina.

L’aggiornamento è gratuito e permette di aggiungere una mascherina al proprio avatar aprendo l’editor dei personaggi attraverso il negozio in-game, oppure tramite la pagina dell’avatar e selezionando la voce “Stile”. Ricordiamo che da questo mese Pokémon Go non funzionerà più su alcuni device Android e iOS.