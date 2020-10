Xiaomi Mi 10T Lite è uno degli smartphone 5G più economici presenti sul mercato, se non il più economico in assoluto, e ha già riscosso un ottimo successo anche nel nostro Paese. In seguito alle numerose richieste Xiaomi Italia ha comunicato che a breve ci sarà una nuova offerta lampo, con un prezzo bomba che rende ancora più appetibile lo smartphone.

La flash sale prenderà il via a mezzanotte di venerdì 23 ottobre sullo store ufficiale di Xiaomi e andrà avanti per le successive 24 ore o fino a esaurimento scorte. Lo smartphone, che può contare tra le altre cose su uno schermo a 120 Hz da 6,67 pollici sarà in vendita, nella versione 6-64 GB, al prezzo di 249,90 euro invece dei 299,90 euro del prezzo di listino.

Ricordiamo che oltre alla connettività 5G, garantita dal SoC Snapdragon 750 di Qualcomm, Xiaomi Mi 10T Lite dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, fotocamera frontale nel display con la tecnologia punch hole, lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione sblocco e batteria da 4.,820 mAh.

Quest’ultima può inoltre contare sulla ricarica rapida a 33 watt, con un alimentatore da 33W incluso nella confezione di vendita e supporto al protocollo di ricarica Power Delivery. Se stavate facendo un pensierino al nuovo medio gamma targato Xiaomi non vi resta che mettere un promemoria e visitare il sito dello store ufficiale a partire dalla mezzanotte del 23 ottobre e approfittare dell’occasione. A seguire il link per accedere alla pagina dedicata.

