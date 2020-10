L’ID chiamante è stata una delle funzionalità più richieste dagli utenti al punto che ha ispirato Google e altri produttori di smartphone a integrare un sistema di identificazione del chiamante nelle loro app telefono, in particolare per limitare truffatori e chiamate spam.

Truecaller rappresenta una delle app ID chiamante più popolari su dispositivi Android e iOS e ora sta aggiungendo la funzionalità Call Reason che consentirà ai chiamanti di aggiungere un motivo per la loro chiamata consentendo ai destinatari di giudicare se accettarla o rifiutarla.

Truecaller lancia la funzionalità Call Reason

TrueCaller aggiunge il passaggio per impostare il motivo della chiamata prima di riceverla, con la facoltà di scegliere fra una serie di messaggi predefiniti selezionati dai messaggi precedenti o crearne di nuovi. Il destinatario della chiamata potrà vedere il messaggio e decidere se la chiamata è rilevante o meno.

Per vedere il messaggio, il ricevente deve avere Truecaller installata e configurata sul proprio smartphone, tuttavia non è obbligatorio impostarla come app telefono predefinita.

La società afferma inoltre che i messaggi sono crittografati e filtrati da algoritmi di intelligenza artificiale. TrueCaller spera che specificando il motivo della chiamata aumenti la percentuale di risposta per i chiamanti e non solo che gli utenti evitino più chiamate. Truecaller prevede di integrare anche le aziende e i call center.

Truecaller sta lanciando la funzionalità Call Reason oggi per tutti gli utenti Android, mentre gli utenti iOS la riceveranno entro la fine dell’anno. L’ultima versione di Truecaller è reperibile nel Google Play Store attraverso il badge sottostante.