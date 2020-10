Huami è una società che produce prevalentemente dispositivi indossabili intelligenti e rappresenta un primo partner di Xiaomi che sostiene il brand per rafforzare il suo ampio ecosistema di dispositivi intelligenti come le smart band.

Ieri Huami ha annunciato di aver esteso la sua partnership con Xiaomi per altri tre anni, consolidando la collaborazione nella realizzazione di dispositivi indossabili fino al 2023.

In base all’accordo, le due società lavoreranno sulla ricerca e sviluppo di chip AI e algoritmi per dispositivi indossabili, tuttavia l’estensione dell’accordo per i prossimi tre anni permetterà a Huami di diventare un venditore leader nella realizzazione di prodotti indossabili.

Il rapporto finanziario per il quarto trimestre e l’intero 2019 pubblicato dalla società lo scorso marzo evidenzia che Huami ha spedito 42,3 milioni di unità di dispositivi indossabili intelligenti nel 2019 a livello globale, il 26% dei quali sono prodotti fabbricati per Xiaomi.

Mentre i primi rapporti della società hanno ripudiato un accordo esclusivo con Xiaomi, i numeri dello scorso anno hanno fornito un quadro chiaro di quanto entrambe le società siano importanti l’una per l’altra.

Recentemente lo smartwatch Huami Zepp Z ha ottenuto la certificazione FCC, tuttavia la società non ha mai considerato Xiaomi come un rivale per i propri prodotti.

