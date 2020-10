Samsung ha avviato il programma beta pubblico per la One UI 3.0 basata su Android 11 un paio di settimane fa e finora la serie Samsung Galaxy S20 è stata il principale banco di prova.

Ora Samsung sta rilasciando una versione beta più recente della sua prossima interfaccia utente One UI su Galaxy S20 Ultra che sta ricevendo un altro update con la versione del firmware G988BXXU5ZTJF. Il pacchetto occupa quasi 600 MB e include la più recente patch di sicurezza di ottobre 2020, tuttavia il changelog è piuttosto generico.

Novità nella One UI 3.0 beta

La versione beta pubblica originale di One UI 3.0 presentava molti problemi relativi alla fotocamera, in quanto era particolarmente lenta, piena di bug e incline a bloccarsi, mentre l’ultima versione beta, testata da SamMobile su Galaxy S20 Ultra, migliora effettivamente l’esperienza della fotocamera.

Il suo funzionamento tuttavia non è risultato ancora perfetto per via di un insolito bug che causa un’eccessiva instabilità che a volte si verifica quando si utilizza il sensore ultrawide.

Samsung sta ovviamente ascoltando il feedback degli utenti, quindi è auspicabile che la prossima versione beta porterà One UI 3.0 molto più vicina a un rilascio in versione stabile.