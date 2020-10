Xiaomi ha presentato oggi in Cina un nuovo power bank che va ad ampliare la famiglia di terza generazione. Si chiama Xiaomi Power Bank 3 Pocket Edition, e come dice il nome può contare su dimensioni inferiori rispetto agli altri elementi della serie.

La caratteristica principale è dunque rappresentata dalle dimensioni compatte del power bank che pesa appena 200 grammi e misura 90 x 63,9 x 24,2 millimetri. Sono presenti due connettori USB-A per la ricarica di dispositivi esterni, un connettore USB Type-C da utilizzare per caricare altri prodotti o per ricaricare la batteria interna, e un connettore microUSB che può essere utilizzato solo per ricaricare la batteria.

Le tre uscite sono in grado di erogare una potenza massima di 22,5 watt, ma erogano anche 10-12-15 e 18 watt. È inoltre presente una modalità minima per la ricarica di accessori che non richiedono una elevata potenza, come cuffie o smartband.

La porta USB Type-C, come dicevamo, può essere utilizzata anche come ingresso con una potenza massima di 24 watt, al fine di ridurre considerevolmente i tempi di ricarica. È inoltre presente un tasto per l’accensione e per verificare la carica residua, segnalata da quattro LED bianchi.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition è realizzato in policarbonato e ABS ed è in vendita nella sola colorazione bianca. In Cina può essere acquistato a 99 yuan, circa 12,50 euro, e non ci sono al momento informazioni sulla possibilità che Xiaomi decida di commercializzarlo anche sui mercati internazionali.