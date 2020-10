Uno dei maggiori vantaggi di Google Foto è indubbiamente quello di garantire la possibilità di visualizzare ovunque le proprie immagini, che sia uno smartphone o una smart TV, un computer o uno schermo intelligente. Un grande vantaggio rispetto alle foto stampate, che non sono sempre a disposizione dell’utente.

Eppure sono ancora numerosi gli utenti che decidono di stampare le proprie foto, o almeno le migliori, per averle a disposizione in un album, un raccoglitore, o una cornice in casa. Ne è consapevole anche Google che sta lanciando, al momento solo negli Stati Uniti, il servizio premium print series, che a fronte di un abbonamento mensile del costo di 6,99 dollari (poco più di 6 euro) permette di ricevere a casa propria i dieci migliori scatti del mese (spedizione inclusa ma tasse escluse).

Google fa ricorso a una serie di algoritmi che sfruttano il machine learning per suggerire le migliori dieci foto di ogni mese, ma l’utente ha comunque la possibilità di modificare la selezione, scegliere la finitura superficiale e un eventuale bordo. Nel caso le foto del mese non fossero soddisfacenti è possibile saltare un mese o cancellare il servizio.

E per chi adora spedire e ricevere cartoline, è possibile scegliere questo formato, realizzato con cartoncino, pronto per essere spedito ad amici o parenti per avere un ricordo di eventi speciali. Sempre negli Stati Uniti è possibile selezionare le foto da stampare ritirandole il giorno stesso in un punto vendita Walgreens.

L’utente potrà scegliere tra i formati 4 x 6, 5 x 7 e 8 x 10 pollici, rispettivamente 10 x 15, 13 x 18 e 20 x 25 centimetri circa. Il nuovo servizio si aggiunge a quello già esistente che permette di ritirare le proprie foto, sempre nello stesso giorno, presso i punti vendita CVS Pharmacy e Walmart.

La nuova premium print series di Google Foto arriverà negli USA entro la fine di ottobre, mentre non sono state fornite indicazioni in merito al possibile arrivo su altri mercati.