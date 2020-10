iPhone 12 mini è lo smartphone 5G compatto della nuova gamma di dispositivi mobili Apple e potrebbe rappresentare un successo per la società, al punto che altri produttori stanno pensando di aggiungere un modello simile alla loro lineup.

Uno dei produttori che sta pensando di offrire uno smartphone compatto sembra essere Redmi che questo mese ha presentato l’economico Redmi 9C.

Redmi pensa a uno smartphone compatto

Lu Weibing, General Manager di Redmi in Cina, ha pubblicato sul social cinese Weibo un post che lascia intuire che la società sta pensando di realizzare uno smartphone compatto in stile iPhone 12 mini.

Nel post, il General Manager di Redmi ha dichiarato che l’azienda ha intenzione di produrre un dispositivo “mini”, ma con l’obiettivo di non sacrificare troppo le prestazioni e la durata della batteria, una sfida che si preannuncia impegnativa.

Realizzare uno smartphone compatto in grado di garantire un’ampia autonomia può essere un compito non facile per i produttori, in quanto devono optare per componenti dalle dimensioni più contenute anche per quanto riguarda il comparto fotografico e gli speaker.

Sembra che Apple sia riuscita a offrire una buona l’esperienza nell’utilizzo di iPhone 12 mini, anche se è troppo presto per esserne sicuri. Al momento non abbiamo altre informazioni sul presunto smartphone Redmi compatto.

