L’applicazione Samsung Promemoria può contare su un’interfaccia curata e piacevole ma ha un grave limite: è disponibile soltanto sui device del colosso coreano.

Tale limite probabilmente è del tutto ininfluente nel caso di utenti che sfruttano soltanto dispositivi Samsung ma potrebbe essere piuttosto fastidioso nel caso in cui si usino anche device di altri produttori, in quanto ci sarebbe il rischio di avere alcuni promemoria soltanto su alcuni di essi e non su tutti.

Fortunatamente il colosso coreano ha deciso di risolvere tale problema, sfruttando la partnership stretta nei mesi scorsi con Microsoft: con l’ultimo aggiornamento, infatti, è stata introdotta un’importante funzionalità.

Le novità di Samsung Promemoria versione 11.6.01.1000

Con l’update alla versione 11.6.01.1000 il team di sviluppatori del colosso coreano ha introdotto la possibilità di sincronizzare i dati dell’applicazione con Microsoft To Do.

Una volta aggiornata l’app, all’utente verrà chiesto se desidera eseguire la sincronizzazione con i servizi Microsoft e, accettando, verrà condotto ad una pagina di accesso di Microsoft, nella quale potrà approvare la connessione.

Una volta impostato il tutto, l’utente visualizzerà una nuova scheda To Do in basso contenente tutte le proprie attività. C’è da notare che le attività già eseguite e salvate nell’app di Samsung non saranno sincronizzate e, pertanto, dovranno essere reinserite nel servizio di Microsoft.

Un limite da tenere a mente è quello per cui Microsoft To Do non supporta le immagini, quindi la condivisione di un’immagine nell’app promemoria dal foglio di condivisione mostrerà l’errore di cui allo screenshot sopra quando le nuove opzioni di sincronizzazione sono abilitate.

Quando si attiva la sincronizzazione, l’utente dovrebbe essere in grado di visualizzare i propri promemoria su To Do, Outlook e Teams ma al momento l’integrazione pare funzionare soltanto con il primo di questi tre servizi.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La nuova versione di Samsung Promemoria può essere scaricata dal Samsung Galaxy Store o da APK Mirror (seguendo questo link).