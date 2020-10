Samsung continua a fare richiesta di brevetto per dispositivi davvero interessanti, come ad esempio quello relativo ad un particolare smartphone della serie Galaxy S con display flessibile che nasconde una singolare camera di risonanza acustica per offrire un suono di alto livello.

Smartphone con speaker di alto livello

Come si può notare dalle immagini relative al brevetto pubblicato il 15 ottobre 2020 dal WIPO (World Intellectual Property Office), Samsung starebbe lavorando ad uno smartphone munito di display flessibile la cui porzione superiore si può flettere verso l’esterno. In questo modo si verrebbe a formare una camera di risonanza acustica pensata per migliorare la qualità della riproduzione audio.

La documentazione inviata al WIPO lo scorso febbraio fa riferimento ad un pannello flessibile in plastica, simile a quello utilizzato per Samsung Galaxy Fold, possibilmente controllabile anche tramite una stylus.

Il foldable di Xiaomi che sa di già visto

Mentre il colosso sudcoreano si sforza nel cercare nuove soluzioni per la fruizione di contenuti audio, il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) pubblica una richiesta di brevetto da parte di Xiaomi che ha come protagonista uno smartphone pieghevole con un design decisamente noto.

Il terminale, una volta chiuso, ricorda moltissimo l’aspetto di Samsung Galaxy Fold, con un piccolo display da poco meno di 5 pollici e la fotocamera tripla posta sul retro. La differenza con il foldable di Samsung è però visibile quando il terminale di Xiaomi viene completamente esteso: in questo caso è possibile notare una disposizione diversa per quanto riguarda il posizionamento di sensori e fotocamere frontali.

Se, infatti, Samsung aveva scelto di fare ricorso ad un notch, il brevetto di Xiaomi svela invece una sezione verticale appositamente inserita per garantire una estensione massima del display senza alcun tipo di interruzioni.