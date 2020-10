Il lancio di uno nuovo smartphone è preceduto da una grandissima mole di lavoro dietro le quinte. Si stima che un nuovo device venga studiato e “messo su carta” anche anni prima del lancio effettivo, soprattutto quando è necessario ottimizzare al massimo nuove tecnologie che necessitano di tempo prima di essere riprodotte in massa.

Cinque varianti che non vedremo mai

Feature a parte, le aziende si ritrovano anche a valutare diverse colorazioni per i propri smartphone, cosa che ci porta a scoprire le varianti cromatiche che OnePlus aveva preso in considerazione per gli smartphone OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e che poi invece sono state scartate. Oltre ai colori Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow per OnePlus 8/8 Pro, la compagnia aveva anche preso in considerazione varianti in blu, giallo, rosso, viola e Aura Glow.

È una pratica piuttosto comune per gli OEM e come ci permette di scoprire Max J., OnePlus non è stata da meno. Negli ultimi anni molte compagnie hanno lavorato parecchio su materiali e colorazioni in grado di offrire simpatici effettivi visivi in base all’angolo in cui la luce colpisce il retro, e OnePlus non è da meno.

Curiosità a parte, l’attenzione dei media e dei fan del brand cinese è ovviamente tutta focalizzata su OnePlus 8T lanciato da pochissimi giorni e di cui potete leggerne tutti i dettagli all’interno della nostra recensione o tramite il video sottostante.

Quali colorazioni vi sarebbe piaciuto vedere su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro?