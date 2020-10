Le impostazioni di qualità video che YouTube stava testando a marzo ora sono attive per alcuni utenti con le preferenze predefinite per Wi-Fi e dati mobili. Google sta inoltre rimuovendo la possibilità di saltare avanti o indietro durante la visione di un video toccando la barra di ricerca nel visualizzatore dell’app YouTube.

YouTube migliora le impostazioni della qualità video

Il menu di impostazione della qualità video di YouTube ora offre tre opzioni di base: Risparmio dati (bassa qualità, probabilmente 144p-480p), Qualità dell’immagine superiore (probabilmente 720p e superiore) e Auto (raccomandata), oltre a un’opzione Avanzata che permette di scegliere la risoluzione esatta.

Queste impostazioni variano da video a video, tuttavia ora è possibile impostare la qualità video predefinita nelle impostazioni dell’app tramite un nuovo menu che contiene due opzioni distinte per la qualità predefinita su reti mobili e su Wi-Fi, oltre all’impostazione automatica, ma purtroppo non è ancora possibile scegliere una qualità esatta per l’intera app.

Al momento la funzionalità sembra essere un test lato server limitata a un piccolo gruppo di utenti, tuttavia potete verificare se ne fate parte scaricando l’APK delle ultime versioni da APK Mirror.

YouTube modifica la barra di navigazione dei video

La rimozione della possibilità di toccare la barra di navigazione di YouTube per saltare avanti e indietro è stata individuata da Android Police su un thread di supporto ufficiale.

Da un lato la modifica introdotta evita salti accidentali quando si tenta di visualizzare a schermo intero un video di YouTube, ma dall’altro saltare rapidamente in vari punti del video ora non è più immediato come prima.

Ora bisogna trascinare a lungo il dito sulla barra di ricerca per raggiungere punti specifici in un video di YouTube, oppure toccare uno dei lati del video per andare avanti o indietro con incrementi di 10 secondi.

La modifica è attiva su diversi dispositivi che eseguono l’ultima versione di YouTube sia su Android che su iOS, ma probabilmente le modifiche alla barra di ricerca verranno implementate tramite un aggiornamento lato server. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app YouTube all’ultima versione.