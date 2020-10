Potrebbe sembrare l’inizio della trama di un nuovo film di fantascienza ma invece è pura realtà: Nokia si è aggiudicata un contratto della NASA pari a 14,1 milioni di dollari per realizzare il primo sistema di connessione 4G LTE sulla Luna. Sì, avete capito benissimo. Entro il 2022 l’azienda hi-tech “costruirà e distribuirà la prima soluzione LTE end-to-end ultracompatta, a bassa potenza e resistente allo spazio, sulla superficie lunare“.

La Luna avrà la sua connettività 4G

Integrata all’interno di un particolare lander lunare, la connettività 4G LTE sulla Luna verrà sfruttata dagli astronauti per garantire la “trasmissione di applicazioni, comandi vitali, comandi in remoto per lander lunari, streaming di video ad alta qualità e navigazione in tempo reale. Queste comunicazioni saranno di vitale importanza per la presenza dell’uomo sulla superficie lunare.”

Sappiamo ormai da tempo che nel 2024 la NASA porterà nuovamente l’uomo sulla Luna e che entro il 2028 vorrebbe stabilire le prime colonie a lungo termine sulla superficie del nostro satellite, il che rende di vitale importanza stabilire una struttura di comunicazione scalabile, veloce e soprattutto in grado di sopportare le avversità e le sfide dello spazio aperto.

La connettività 4G LTE sulla Luna è solo il primo passo per Nokia: la compagnia ha già in piano lo sviluppo e la messa in opera di strutture per la connettività 5G nello spazio, evidentemente pensata per offrire ai futuri astronauti e alle comunità spaziali l’accesso ad una rete di gran lunga più potente di quella offerta dal 4G.