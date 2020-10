Disservizi e problemi oggi 20 ottobre 2020 per gli utenti che utilizzano l’operatore Iliad, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete.

Non si tratta di cifre elevatissime, visto che le segnalazioni non sono moltissime, ma i disservizi ci sono e sono presenti da alcune ore in varie zone d’Italia, soprattutto fra il Centro e il Nord, come potete vedere nella mappa qui sotto aggiornata alla mattinata di oggi.

Iliad non funziona: down oggi 20 ottobre

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete di Iliad in tutti i suoi aspetti. Si va dal blackout delle telefonate in entrambi i sensi, in entrate e in uscita, all’assenza di connessione Internet; in molti casi il servizio è completamente assente e manca il segnale.

Anche nei social l’hashtag #iliaddown è tra i più popolari, a sottolineare l’importanza del problema. L’operatore non è stato particolarmente loquace sui propri social network e sembra che siano state poche le risposte alle lamentele degli utenti, principalmente su Twitter. Nessun messaggio invece sulla pagina ufficiale di Facebook.

Il problema è ancora presente ma per il momento Iliad non si fa sentire, probabilmente perché sta cercando di trovare l’origine del problema e risolverlo. Avete avuto anche voi problemi di Rete nella giornata di oggi? Raccontateci la vostra esperienza nel box dei commenti.

