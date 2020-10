Ad aprile 2020, in barba a tutte le previsioni negative del mercato per via del ban USA, Huawei guidava la classifica dei maggiori produttori al mondo di fatto soffiando il primo posto a Samsung. Una ricerca svolta da Counterpoint Research svela invece come ad agosto 2020 le cose abbiano assunto contorni decisamente differenti, segnando un lento ma positivo recupero da parte del colosso sudcoreano e un importante tracollo per il colosso cinese.

Addio al primo posto in classifica

Se, infatti, ad aprile 2020 Samsung si fermava al 20% e Huawei saliva al 21%, ad agosto 2020 l’azienda sudcoreana segnava un ritorno in cima alla classifica con il 22% e l’azienda cinese sprofondare del 5% fermandosi al 16%. “Ad aprile, Samsung ha perso il primo posto a favore di Huawei a causa del forte calo nei suoi principali mercati di India ed Europa. Tuttavia, Samsung si è ripresa a luglio e agosto quando l’India si è ripresa da un blocco nazionale“, si legge nella ricerca di Counterpoint Research.

Il ban USA contro Huawei sembra mostrare tutti gli effetti negativi imposti dal Presidente Trump diversi mesi addietro, portando in evidenza come i terminali di Huawei facciano più fatica a trovare posto nel mercato occidentale (ed europeo) per via dell’assenza dei servizi mobile Google (GMS).

Da diversi mesi ormai Huawei sta spingendo più che mai nel potenziare i Huawei Mobile Services, l’AppGallery e HarmonyOS per tornare al più presto ad essere competitiva, ma il calo registrato ad agosto potrebbe essere il campanello di allarme che annuncia problemi ben più importanti. Sarà anche per questo motivo se si stanno facendo sempre più insistenti le voci circa la vendita del brand HONOR da parte di Huawei?