Continuiamo ad occuparci della serie Huawei Mate 40, la cui presentazione ufficiale è in programma per giovedì 22 ottobre e che comprenderà quattro modelli: alla versione “base” e a quella “Pro”, infatti, si affiancheranno una variante “Pro+” ed una “RS Porsche Design”.

Tra le principali feature della nuova serie di smartphone di Huawei vi sarà il processore HiSilicon Kirin 9000, CPU realizzata con tecnologia a 5 nm e che, almeno stando a quanto emerso sino a questo momento, non dovrebbe essere in grado di garantire le prestazioni offerte dalla concorrenza, come Qualcomm Snapdragon 875 ed Apple A14 Bionic.

Nelle scorse ore Ice Universe ha pubblicato su Twitter le due seguenti schermate, relative ad un test su Geekbench, che ci permettono di scoprire che il processore Kirin 9000 potrà contare su una GPU Mali G78-MP24 con ben 24 core (con clock a frequenze inferiori per distribuire il carico e mantenere i dispositivi efficienti).

Il risultato fatto registrare è stato 6.430 punti, probabilmente più basso di quanto in tanti potrebbero attendersi da questa CPU.

Ecco i presunti prezzi della serie Huawei Mate 40

Nelle scorse ore è arrivato anche un altro contributo per chi sta attendendo con impazienza la presentazione della nuova serie top di gamma di Huawei, probabilmente anche più importante, in quanto ci svela quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali (il condizionale è d’obligo fino a quando non vi saranno conferme da parte del produttore).

A dire di RODENT950, i nuovi smartphone di Huawei potrebbero arrivare a questi costi:

Mate 40 Pro: 1.100 euro

Mate 40 Pro+: 1.400 euro

RS Porsche Design: 2.500 euro

Senza dubbio un listino piuttosto elevato anche se non vi sono informazioni su quella che dovrebbe essere la variante “base”, che probabilmente si manterrà al di sotto della soglia dei 1.000 euro.

La fotocamera posteriore della serie Huawei Mate 40

E sempre RODENT950 ha anche svelato quello che dovrebbe essere il comparto fotografico dei tre modelli più costosi della serie.

A suo dire, Huawei Mate 40 RS dovrebbe poter contare su un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 20 megapixel, un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 3x, un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 10x, un sensore ToF e uno per la temperatura del colore.

Huawei Mate 40 Pro dovrebbe invece avere un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 20 megapixel, un sensore da 12 megapixel con zoom ottico 5x, un sensore con messa a fuoco laser e uno per la temperatura del colore.

Infine, Huawei Mate 40 Pro+ dovrebbe vantare un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 20 megapixel, un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 3x, un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 10x, un sensore con messa a fuoco laser e uno per la temperatura del colore.

Ancora un paio di giorni di pazienza e la serie di Huawei non avrà più segreti.